Помогите по русскому...нужно подчеркнуть буквы которые обозначают согласные звуки. если в лесу много рябины-осень будет дождливая,если мало-сухая.
Помогите по русскому...нужно подчеркнуть буквы которые обозначают согласные звуки. если в лесу много рябины-осень будет дождливая,если мало-сухая.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В слове если-с,л.В слове лесу-л,с.В слове много-м,н,г.В слове рябины-р,б,н.В слове осень-с,н.В слове будет-б,д,т.В слове дождливая-д,ж,д,л,в.В слове если-с,л.В слове мало-м,л.В слове сухая-с,х.