Помогите подчеркнуть непроверяемые орфограммы в словах сирень, картофель, тополь, карамель, шоссе, помидор, повидло, метро, пальто, фамилия
Русский язык
Помогите подчеркнуть непроверяемые орфограммы в словах сирень, картофель, тополь, карамель, шоссе, помидор, повидло, метро, пальто, фамилия
Ответ(ы):
Гость:
С_рень к_ртоф_ль топ_ль к_р_мель ш___е п_м_дор п_видло м_тро п_льто ф_милия
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