ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.

Русский язык
ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа - бор (каков?) красив и (каков?) хорош. Потому что краткие прилагательные являются сказуемыми.
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