ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.

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ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.

Автор: Гость