ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.
Русский язык
ПОМОГИТЕ поддчеркнуть грамматическую основу в этом предложении: Безусловно , оче??ь хорош и красив сосновый бор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа - бор (каков?) красив и (каков?) хорош. Потому что краткие прилагательные являются сказуемыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Химия
Ребят, помогите , пожалуйста, это срочно очень!)) В ряду химических элементов si-p-s: 1)уменьшается атомный радиус; 2)уменьшается электроотри...