Помогите подготовить сообщение о население и культуре одной из стран,ответы

Тем временем Индия не оставляет попыток реализовать новые полеты национальных космонавтов. При этом можно выделить два направления таких планов: реализация совместного пилотируемого полёта с Россией или с США, и разработка собственных ракеты-носителя и космического корабля. Так как информация по первому направлению зачастую довольно противоречива, она выделена в отдельный файл, который будет периодически обновляться.