Помогите подготовить устное высказывание на тему "Моя любимая книжка"

Помогите подготовить устное высказывание на тему "Моя любимая книжка"

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Ответил Гость:
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