Помогите пож. решить уравнение:4(3x-6)-12=60

Помогите пож. решить уравнение:4(3x-6)-12=60

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4(3x-6)-12=60 12x-24-12=60 12x=60+24+12 12x=96 x=8
Похожие вопросы