Помогите пожалуиста я дам за это 25 балов! Перимитр треугольника ABC равен 60см AC на 12см больше AB и на 5 см больше BC . Найдите длинны сторон треугольника.
Разное
Помогите пожалуиста я дам за это 25 балов! Перимитр треугольника ABC равен 60см AC на 12см больше AB и на 5 см больше BC . Найдите длинны сторон треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
АС=х;АВ=х-12;ВС=х-5 х+х-12+х-5=60 3х=77 х=25 — АС 25-12=13 — АВ 25-5=20 — ВС
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