Помогите пожалуиста я дам за это 25 балов! Перимитр треугольника ABC равен 60см AC на 12см больше AB и на 5 см больше BC . Найдите длинны сторон треугольника.

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Помогите пожалуиста я дам за это 25 балов! Перимитр треугольника ABC равен 60см AC на 12см больше AB и на 5 см больше BC . Найдите длинны сторон треугольника.

Автор: Гость