Помогите пожалуста решить (729•8+729•492):90•(520800:400-498)

Помогите пожалуста решить (729•8+729•492):90•(520800:400-498)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
729*(8+492):90- 1302 = 729*500/90-1302= 81*50-1302=4050-1302=2748
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