Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуста решить (729•8+729•492):90•(520800:400-498)
Помогите пожалуста решить (729•8+729•492):90•(520800:400-498)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
729*(8+492):90- 1302 = 729*500/90-1302= 81*50-1302=4050-1302=2748
Похожие вопросы
Решите уравнение :корень из 3^x2+5x-3=x
Раскройте скобки и упростите выражения 0,4-(2,5a-2) -1,7умножить (2-4a)
В книге 180 страниц. В первый день ученик прочитал 52 страницы, во второй - 28 страниц. Сколько страниц ему осталось прочитать? Реши задачу разными...
Какой информационный объём содержит слово КОМПЬЮТЕР , если символы взяты из таблицы ASCII? ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ
Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 1. Европа. А.христианство 2.северная Америка б.ислам 3.африка в.буддизм 4.китай г.иудаизм...
Пожалуйста помогите решить уравнение 7^(x+1) - 14*7^x=5
Как перенести слово кормушка разными способами
Короткое сочинение на тему поэзия Симонова. Творческий путь писателя.
Задумано двухзначное число.Найти вероятность того что оно кратно 11
Вычислить 70:7*5 60:10*3 20:20*0 50:10*6 18:2*10 32:4*3 12:3*6 45:9*7 помогите пожалуйста
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск