Помогите пожалуста вычислить 14:4 и 14:5

Помогите пожалуста вычислить 14:4 и 14:5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)либо 3 (ост.2) или 3,5 2)2 (ост.4) или 2,8
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