ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА:Известно, что организм человека реагирует на электрическое поле из-за того, что наше тело проводник. Почему же тогда человек, который сидит в автомобиле, ру хаeться по шоссе и сильно при этом электр...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА:Известно, что организм человека реагирует на электрическое поле из-за того, что наше тело проводник. Почему же тогда человек, который сидит в автомобиле, ру хаeться по шоссе и сильно при этом электризуется, не чувствует электрического поля?

Автор: Гость