Помогите, пожалуйста))№1. Монету бросают дважды. Событие А - "первый раз выпал орел". Событие В - "второй раз выпал орел". Выпишите элементарные событ ия, благоприятствующие каждому из этих событий и событию объединен...
Помогите, пожалуйста))№1. Монету бросают дважды. Событие А - "первый раз выпал орел". Событие В - "второй раз выпал орел". Выпишите элементарные событ ия, благоприятствующие каждому из этих событий и событию объединения А и В. №2. Монету бросают дважды. Представьте в виде объединения двух событий событие: а) "хотя бы один раз выпала решка"; б) "оба раза выпала одна и та же сторона монеты".
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего возможны 4 варианта: 1) орел-орел, 2) орел-решка, 3) решка-орел, 4) решка-решка. Вероятность каждого из них 0,25. Вероятность события А: 0,25 (первый случай) + 0,25 (второй случай) = 0,5. Вероятность события В: 0,25 (второй случай) + 0,25 (четвертый случай) = 0,5. Вероятность пересечения двух событий (реализуются оба сразу): 0,25 (второй случай). События независимы, т.к выпадение орла при первом броске не влияет на выпадение решки (или орла) при втором броске.