Помогите, пожалуйста))№1. Монету бросают дважды. Событие А - "первый раз выпал орел". Событие В - "второй раз выпал орел". Выпишите элементарные событ ия, благоприятствующие каждому из этих событий и событию объединен...

Помогите, пожалуйста))№1. Монету бросают дважды. Событие А - "первый раз выпал орел". Событие В - "второй раз выпал орел". Выпишите элементарные событ ия, благоприятствующие каждому из этих событий и событию объединения А и В. №2. Монету бросают дважды. Представьте в виде объединения двух событий событие: а) "хотя бы один раз выпала решка"; б) "оба раза выпала одна и та же сторона монеты".