Помогите пожалуйста - 5-6 предложений, 2-3 аргумента на тему: Зачем современный человек учит русский язык?

Наверное, мало кто из нас серьёзно задумывался над темой, а зачем мы учим русский язык. Кто-то чтоб сдать ЕГЭ, кто-то же, потому что любит родину и гордится этим. В детстве нет полного понимания картины жизни, которая нас ждёт впереди, и ребята, стараясь быть круче или на одной волне со своими сверстниками, начинают впитывать в себя множество иностранных слов и нецензурных выражений. Так исконный русский язык отходит на второй план, а на первое место жизни у них выходит то, что они по ошибке называют русским языком. Сидя на уроках нет желания слушать преподавателя про правила, исключения и прочие премудрости, а лучше посидеть в аське, где есть свой понятный язык и не требующий каких-то больших умственных затрат. Исходя из этого, можно смело сказать, что идя в ногу со временем – русский человек убивает часть своей истории и своей культуры. Государство не делает каких-то решительных шагов в эту сторону, потом что им выгодно, чтоб их будущий гражданин имел только иллюзию в голове, что он русский, и им было проще манипулировать в своих целях. И каким бы парадоксом это ни было, но русский язык уводит в тень, само российское государство. И нам надо учить и знать свой родной язык, чтобы быть самим собой. И оставаться именно теми, о ком писали великие творцы литературы прошлого, а не теми, какими нас хотят видеть завистники.