Помогите пожалуйста!!! 1.Чем легенда "Солдат и Смерть" похожа на русские народные сказки о солдате? В чем ее отличие от них? 2. Какие персонажи, образы и события легенды хар актерны не только для русского мифологическ...

Русская народная это сказка,без автора. Главные герои-солдат,смерть,господь. Краткое содержание. Солдат срок отслужил.и отпустили его домой.По дороге он встретил смерть,та его не отпустила на три года родных повидать,забрала. Попал солдат в ад,да черти от него все и разбежались,потому как до встречи со смертью поколотил он их знатно.В рай солдата тоже не взяли.Ему стало скучно,он обратился к господу,тот направил его у ворот рая стоять,вход охранять. А тут и смерть пришла к господу,совета спрашивать,кого ей морить. солдат её не пустил,сам пошёл узнавать к господу,да перехитрил его,передав смерти,что мол людей морить не надо,а надо год дубы грызть,их и морить. Так продолжалось три года,смерть всё дубы и грызла.Отощала. Проведал об обмане господь,повелел солдату отвечать,зачем обманул.Тот и пожаловался,что не дала смерть на белом свети года три пожить ему,вот и грызла за это дубы три года.Тогда велел господь солдата отпустить на белый свет,чтобы он там смерть откармливал. Пришёл солдат к своим родным,те так обрадовались ему,все живы-здоровы оказались. Зарыл он смерть в могиле на кладбище,а господь её к себе потребовал.Явилась к нему смерть совсем отощавшая. и велел тогда ей господь,идти самой пропитание добывать.Пошла та на белый свет,только уж солдата и его родных стороной обходила. А мораль такова:кто смерти не боится,так того она стороной и обходит.