ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)Какое сопротивление имеет 100-ваттная лампа накаливания, рассчитанная на напряжение 220 В? 2)Электрический скат и электриче ский угорь затрачивают при разрядах электрического органа заметную энергию. Максимальная мощность при этом 6кВт,а время одного импульса 2 мс. Определите энергию электрического разряда.