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Помогите, пожалуйста. 4(х-1)=2(2х-8)+12
Помогите, пожалуйста. 4(х-1)=2(2х-8)+12
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4х-4=4х-16+12 4х-4х=12-16+4 0=0 Равенство верное при любых значениях Х.
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