ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 7. НАЙДИТЕ: а) 1% числа 240 б) 40% числа 15 в) 120% числа 8 г) 9,5% числа 280 9. РЕШИТЕ: В фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара. Применение интенсивной технологии позволило ...
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 7. НАЙДИТЕ: а) 1% числа 240 б) 40% числа 15 в) 120% числа 8 г) 9,5% числа 280 9. РЕШИТЕ: В фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара. Применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25%. Сколько центнеров пшеницы стали собирать с 1 га в этом хозяйстве?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7. а) 2.4 б) 6 в) 9.6 г) 26.6 9. 36 ц.-100%Х ц.- 25%(36*25):100=9 ц.36+9=45 ц. пшеницы стали собирать с 1 га в этом хозяйстве