ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 7. НАЙДИТЕ: а) 1% числа 240 б) 40% числа 15 в) 120% числа 8 г) 9,5% числа 280 9. РЕШИТЕ: В фермерском хозяйстве собирали по 36 ц пшеницы с гектара. Применение интенсивной технологии позволило увеличить производство пшеницы на той же площади на 25%. Сколько центнеров пшеницы стали собирать с 1 га в этом хозяйстве?