Помогите пожалуйста Fe(NO3)2+Ca(OH)2=?

Помогите пожалуйста Fe(NO3)2+Ca(OH)2=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вот реакция: Fe(NO3)2 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + Ca(NO3)2
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