Помогите пожалуйста, буду очень благодарна: 1.-6 + (дробь - 2 / 3) = 2.Получившийся ответ в 1 действие нужно вычесть из смешанной дроби то есть целое число 3 и дробь 2/3 = 3 действие, Получившийся ответ во 2 дейс...
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна: 1.-6 + (дробь - 2 / 3) = 2.Получившийся ответ в 1 действие нужно вычесть из смешанной дроби то есть целое число 3 и дробь 2/3 = 3 действие, Получившийся ответ во 2 действие - ( -1.5) = Пожалуйста, жду ответа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ответ Когда стоит минус и минус у другого знака,а между ними плюс,делаешь сложение)