Помогите пожалуйста, буду очень благодарна) Перечисленные ниже слова и обороты распределите на четыре группы, в соответствии с четырьмя функциональными стилями – научным, офиц иально-деловым, публицистическим и обиход...

Помогите пожалуйста, буду очень благодарна) Перечисленные ниже слова и обороты распределите на четыре группы, в соответствии с четырьмя функциональными стилями – научным, офиц иально-деловым, публицистическим и обиходно-бытовым. Слова каждой группы выпишите в отдельный столбец. Вставьте пропущенные буквы. Нижеслед…щий, военщина, сгущ...нка, дифференциальный, температура кипения, иметь место, вояж, газировка, формулировать, послать на картошку, подвергать анализу, драндулет, ввере...ый, стать на вахту, шаром покати, привлеч...н к ответстве...ости, в истекш...м году, выве...ти формулу, припарадились, таковой, изотермический, маловат, великоват, самоотверже...ый, вышеназванный, каюк, ча...ния, завалить (экзамен), оказать содействие, дисперсия, шумиха, закатить выговор, в случае н...явки, постоя...ая величина.