ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодир овать полученную двоичную последовательно...

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодир овать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А–10, Б–11, В–000, Г–001, Д–011. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа. Ответ №1: для буквы Г – 00 Ответ №2: для буквы Д – 01 Ответ №3: для буквы Б – 1 Ответ №4: это невозможно