Помогите пожалуйста! Доклад на тему: Культура Византии

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Византийская культура – это культура периода европейского средневековья, которая сложилась после разделения Римской империи на Западную и Восточную. Она представляла собой наследие Древней Греции, одновременно впитала в себя многое из культур восточных народов, что населяли территорию Византии. Византийская культура не имеет определенных территориальных и временных границ. Историки считают началом развития византийской культуры – период основания Константинополя в 330 году, завершение – захват империи османскими войсками. После 1456 года, когда империю уничтожили турки, традиции византийского искусства продолжали свое существование на Руси, в Сербии, Грузии, Болгарии. Наивысшей точки величия и могущества развитие византийской культуры достигло в IX столетие. Развитие византийской культуры происходило в процессе эволюции византийского общества от античности до средневековья, борьбы языческой и христианской идеологий, в результате которой христианские традиции стали идеологической основой византийской культуры. Особенности Византийской культурыВизантийская культура – это особенный, оригинальный и самобытный тип культуры. Самобытность ее состоит в том, что она очень отличается от средневековой культуры Европы особенными элементами восточных цивилизаций. Вместе с тем ей не были чужды детали мусульманской и античной культуры. Византийская культура ориентировала человека на идеальный, в какой – то степени иррациональный мир высшей истины. Это объясняется доминантной ролью религии в жизни византийского общества. Такие особенности культуры не могли не повлиять на византийское искусство. Византийская культура подарила миру свой собственный художественный феномен. Основными отличиями византийского художественного стиля было то, что в нем не пытались воспроизвести отображение окружающего мира, а само художественное творчество не было средством самовыражения автора. Художники в первую очередь были своеобразными проводниками духовности. Они воплощали высший божественный мир на полотнах. Влияние и роль Византийской культурыВизантийская культура оказала огромное влияние на культуру Киевской Руси. После крещения Руси, Византия стала в какой-то мере объектом для наследования. В том числе и Византийская культура была полностью позаимствована как основа в становлении собственной культуры. Нестор Летописец в « Повести временных лет» писал о визите князя Владимира в Константинополь. Князь был поражен красотой, величием и эстетическим наполнением византийских храмов и вернувшись домой, незамедлительно начал строительство таких же в Киевской Руси. Византийская культура подарила миру, и в частности Руси, искусство иконописи. В истории европейской и мировой культуры византийская культура играла очень важную и заметную роль не только потому, что стала логическим историческим продолжением греко-римской античности, но и была своеобразным синтезом западной и восточной духовной основы . Она оказала решающее влияние на формирование и развитие культур стран южной и восточной Европы.