Помогите пожалуйста фон разбор лестница, читают

Гость: Гость:

Л- согл, мягк, звон,непарн е- гл,уд с- согл, тверд, звон, парн т- согл, тверд, незвон, парн н- согл, мягк, незвон, непарн и- гл, неуд ц- согл,тверд, незвон, непарн а- гл, неуд