Помогите пожалуйста фон разбор лестница, читают
Разное
Помогите пожалуйста фон разбор лестница, читают
Ответ(ы):
Гость:
Л- согл, мягк, звон,непарн е- гл,уд с- согл, тверд, звон, парн т- согл, тверд, незвон, парн н- согл, мягк, незвон, непарн и- гл, неуд ц- согл,тверд, незвон, непарн а- гл, неуд
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