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Помогите пожалуйста главные герои в стихотворение Бородино Лермонтов
Помогите пожалуйста главные герои в стихотворение Бородино Лермонтов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мальчик задаёт вопрос своему дяде .
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