Помогите пожалуйста главные герои в стихотворение Бородино Лермонтов

Помогите пожалуйста главные герои в стихотворение Бородино Лермонтов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мальчик задаёт вопрос своему дяде .
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