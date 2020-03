ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Используя данные слова нужно переделать предложения, сами слова изменять нельзя. Во вставленном словосочетании должно быть от 3 до 5 слов. 1. Make sur e you kill all the germs by boiling the wat...

Разное

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Используя данные слова нужно переделать предложения, сами слова изменять нельзя. Во вставленном словосочетании должно быть от 3 до 5 слов. 1. Make sur e you kill all the germs by boiling the water. The water must________to kill all the germs. SO 2. Could you move up so that we can sit down? Could you________yo sit down too? ROOM 3. Althought it was snowing heavily, they decided to go for a ride. They decided to go for a ride________the snow. SPITE

Автор: Гость