ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Используя данные слова нужно переделать предложения, сами слова изменять нельзя. Во вставленном словосочетании должно быть от 3 до 5 слов. 1. Make sur e you kill all the germs by boiling the wat...
Разное
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Используя данные слова нужно переделать предложения, сами слова изменять нельзя. Во вставленном словосочетании должно быть от 3 до 5 слов. 1. Make sur e you kill all the germs by boiling the water. The water must________to kill all the germs. SO 2. Could you move up so that we can sit down? Could you________yo sit down too? ROOM 3. Althought it was snowing heavily, they decided to go for a ride. They decided to go for a ride________the snow. SPITE
Ответ(ы):
Гость:
1.The water must be boiled so to kill all the germs. 2.Could you make room for us to sit down too? 3. "in spite of the snow"(лень писать целиком,вставь и все)
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