Помогите, пожалуйста! Из слова "аттестация" случайным образом выбирается одна буква. Какова вероятность, что будет выбрана буква, которая встречается в слове "аттестация" не менее двух раз?
Помогите, пожалуйста! Из слова "аттестация" случайным образом выбирается одна буква. Какова вероятность, что будет выбрана буква, которая встречается в слове "аттестация" не менее двух раз?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего в слове 10 букв. Кол-во букв , которые встречаются в слове не менее 2 раз- 5 букв. 10-5=5 ,5:10*100=50% Ответ :50 %