Помогите пожалуйста! Как написать бессоюзное сложное предложение Белоснежные невысокие облака... ?
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Помогите пожалуйста! Как написать бессоюзное сложное предложение Белоснежные невысокие облака... ?
Ответ(ы):
Гость:
Белоснежные невысокие облака парили над нами, птички пели в небесах
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