Помогите пожалуйста, как написать сочинение на тему " Книга- наш друг и советчик"?

Книги идут с нами по жизни с раннего детства. Благодаря книгам мы учились читать и писать. Знания тоже получаем благодаря книгам. Если нужен ответ на какой-то вопрос, практически все можно там найти: и рецепты блюд, и правила этикета, и разные познавательные истории. Читая книги вы можете отвлечься от плохого настроения. Это будет двойная польза - и настроение улучшиться, и расширите свои познания. НЕ даром говорят про интеллигентных людей, что они начитанные.