помогите пожалуйста как разделить в столбик 17,01:6,3, 1,598:4,7, 39,156:7,8

помогите пожалуйста как разделить в столбик 17,01:6,3, 1,598:4,7, 39,156:7,8

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