Помогите пожалуйста какие положения программ крестьянской войны говорят о влиянии реформации????

Помогите пожалуйста какие положения программ крестьянской войны говорят о влиянии реформации????

Ответ(ы):

Ответил Гость:
правильный ответ Женева
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