ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какие вопросы по содержанию произведение Платонова lt;lt;Цветок на землеgt;gt; ты бы задал своим друзьям? (Не меньше 13 вопр осов)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какие вопросы по содержанию произведение Платонова lt;lt;Цветок на землеgt;gt; ты бы задал своим друзьям? (Не меньше 13 вопр осов)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Понравился ли тебе этот рассказ? 2)Назови главных героев произведения.Как автор относиться к ним? 3)каким ты представляешь деда? 4)Что хотел узнать Афоня у деда? 5)какими мыслями автор хотел поделиться с читателями?