Помогите пожалуйста! Какую функцию выполняет зона деления???

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Помогите пожалуйста! Какую функцию выполняет зона деления???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Деление клеток, как бы
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