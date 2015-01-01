Помогите пожалуйста. Международные конфликты 21-ого века(причины, описание, кто втянут и как решается/решился)

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Двадцать первый век - время динамики на политической арене. Только за последние два года произошло не мало конфликтов между крупнейшими странами мира, сколько войн пришлось пройти нам. И сколько ещё придётся прошагать. Нельзя не упомянуть недавнее событие конфликта Российской Федерации и Турции, когда был сбит российский самолёт Су-24 турецкими лётчиками. Произошёл данный инцидент 24 ноября 2015 года, когда русские лётчики перелетали сирийско-турецкую границу на высоте 6 километров. Такое поведение очень ухудшило политические отношения между оными странами. Президентом РФ были введены санкции против страна-агрессора, отказавшейся приносить извинения и денежные компенсации семьям погибших. Этому конфликту, как и любому другому, суждено было решиться. Произошло это в конце июня сего года, когда военными оппозиционерами было совершено покушение на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , который в последствии принёс свои извинения семьям погибших и предложил недвижимость в качестве компенсации, которую родители храбрых пилотов не приняли. Делая вывод, можем сказать, что конфликты 21 века очень остры и опасны не только для управляющих, но и для народа. Мы живём в опасное время, но это время мы же и творим, поэтому совсем не поздно всё взять в свои руки.