Помогите пожалуйста мне надо написать сочинение на тему-что я узнаю изучая историю древнего мира. Прошу помогите.

Я изучаю историю древнего мира. Знаю, что ее изучение потребуется мне в жизни. В первую очередь для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Учиться на чужих ошибках лучше, чем совершать их и не зная как решать самому. Мы можем прочитать ошибочные действия великих людей из прошлого и сделать выводы самому. Также мы становимся более образованными и культурными людьми. Из истории мы можем узнать ответы на многие ,интересующие нас, вопросы. Например, как появился человек на Земле?Кто такие динозавры и когда они жили? Почему их нет сейчас? И другие...