Помогите пожалуйста! Мне нужен отзыв о произведении "Мальчик у Христа на елке" 5-8 предложений! Для 5-ого класса!

Этот рассказ о бедном мальчике. у него заболела мать живет в подвале.под рождество он ходил около витрин смотрел ёлочные украшения.и вот он дошёл до какого то дома и лёг на доски и уснул. когда он проснулся он увидел много весёлых детей которые пляшут у ёлки. а рядом с ними были их родители. он спросил у какого то ребёнка на что тот ответил ты у христа на ёлке.