Помогите пожалуйста! мне нужен план к сказке: Морской царь и Василиса премудрая.

Если говорить о высоких качествах человека, воплощающего в себе и ум, и воспитание, и те черты, которые испокон веков считаются лучшими, то назову следующих героев: князь Мышкин из романа Ф. М. Достоевского "Идиот", князь Андрей Болконский из романа Л. Н. Толстого "Война и мир", Константин Левин из романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина", Вадим Говоруха-Отрок из повести Б. Лавренёва "Сорок первый", Юрий Живаго из романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго", профессор Вихров из романа Л. Леонова "Русский лес" А если говорить о романе И. С. Тургенева "Отцы и дети", то, конечно, не Базаров, неплохо образованный, но плохо воспитанный, а Николай Петрович Кирсанов – умный, воспитанный, тактичный, да и в отце Базарова интеллигентности намного больше, чем в сыне.