Помогите пожалуйста!!! Мне нужны функции: Зачаточного стебля у почки, Зачаточной почки, Зачаточных листьев, Зачаточного соцветия!!! Заранее спасибо

Все они - будущие органы, следовательно функция - рост, из стебля - стебель, из почки - побег, из листьев - листья, из соцветий - соцветия. Коль они зачаточные, то образованны меристемами, а функция меристемы (по русски - образовательная ткань) - образование новых клеток, тканей и органов, обеспечение роста и развития растения.