Помогите пожалуйста, морфемный состав слов: большой пой домой стеной твой строй отбой Заранее спасибо
Помогите пожалуйста, морфемный состав слов: большой пой домой стеной твой строй отбой Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Большой - больш(корень), ой(окончание), больш(основа); пой- пой(корень), окончание нулевое, пой(основа); домой- дом(корень), ой(окончание), дом(основа); стеной- стен(корень), ой(окончание), стен(основа); твой- твой(корень), окончание нулевое, твой(основа); строй- строй(корень), окончание нулевое, строй(основа); отбой- от(приставка), бой(корень), окончание нулевое, отбой(основа).