Помогите пожалуйста!! На электроды вакуумного диода подаётся переменное напряжение, в результате чего сила тока, протекающего через этот диод, равноме рно увеличивается за 2 мкс от 0 до 2 А. Определите заряд который п...

Помогите пожалуйста!! На электроды вакуумного диода подаётся переменное напряжение, в результате чего сила тока, протекающего через этот диод, равноме рно увеличивается за 2 мкс от 0 до 2 А. Определите заряд который прошел через диод за это время.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
дано I1=0    I2=2A     t=2*10^-6 с      Q- ? Q=Iср*t=(I1+I2)*t/2=2*2*10^-6/2=2 мкКл Ответ Q=2 мкКл
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