Помогите пожалуйста!! На электроды вакуумного диода подаётся переменное напряжение, в результате чего сила тока, протекающего через этот диод, равноме рно увеличивается за 2 мкс от 0 до 2 А. Определите заряд который п...
Помогите пожалуйста!! На электроды вакуумного диода подаётся переменное напряжение, в результате чего сила тока, протекающего через этот диод, равноме рно увеличивается за 2 мкс от 0 до 2 А. Определите заряд который прошел через диод за это время.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
дано I1=0 I2=2A t=2*10^-6 с Q- ? Q=Iср*t=(I1+I2)*t/2=2*2*10^-6/2=2 мкКл Ответ Q=2 мкКл