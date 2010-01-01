Помогите пожалуйста начало и конец Античности

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Ранняя античность (VIII в. до н. э. — IV в. до н. э.) — расцвет греческих полисов, возникновение Римского государства, Классическая античность (IV в. до н. э. — II в. н. э) — время распространения цивилизации Греции и Рима (от Александра Македонского до смерти Марка Аврелия), Поздняя античность (конец II/III в. —V/VI в.) — упадок Римской империи. От Марка Аврелия до падения Римcкой империи (476), смерти «последнего римлянина» Боэция (524 или 526) и закрытия Академии в Афинах императором Юстинианом (529). Распад Западной Римской Империи ознаменовал собой начало новой эпохи — средневековья. Временные периоды могут несколько варьироваться в геополитическом контексте. Так, расцвет цивилизации в Древней Греции был отмечен раньше, чем в Римской империи. Кроме того, античная цивилизация в Восточной Римской империи зародилась раньше и угасла позже, чем в западной части, где её уклад разрушили вторгнувшиеся германцы. Тем не менее античное культурное наследие (в основном в позднеантичном виде) довольно хорошо сохранилось в быту, культуре, языке и традициях большинства современных романских народов, а от них передалось и другим народам Средиземноморья (южные славяне, арабы, турки, берберы, евреи). Необходимо отметить и то, что многие элементы классической античности (традиции, законы, обычаи и т. д.) хорошо сохранялись в малоазиатском ядре Восточной Римской (Византийской) империи до XI века, до пришествия турок-сельджуков.