ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Над чем заставляет задуматься стих Державина "Река времен в своем стремленья ..."
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ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Над чем заставляет задуматься стих Державина "Река времен в своем стремленья ..."
Ответ(ы):
Гость:
Над историей времен.... .......
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