Помогите пожалуйста! Надо написать сочинение на тему: Роль английского языка в жизни человека! Заранее спасибо!

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Люди идут ногу об ногу с технологиями . А так как английский язык является всемирным - на нём пишутся вся важная информация . Многие сайты в наших компъюторах , телефонах и других гаджетов в начале делуются на английском языке и только потом переводятся на другие языки .Да и не только . Если вы попали в другую страну не знаю языка народа , то английский язык вам очень поможет , ведь его изучают во многих странах . Английский язык - мировой , по этому именно его и учат во всех общеобразовательных заведениях