Помогите пожалуйста! Надо прокомментировать вот это Время это наше богатство. (4 - 6 предл)
Разное
Помогите пожалуйста! Надо прокомментировать вот это Время это наше богатство. (4 - 6 предл)
Ответ(ы):
Гость:
Каждую минуту надо ценить. Не тратить время попусту. Надо уметь распределять его. И также уметь правильно и с пользой отдыхать.
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