Помогите пожалуйста. находясь в цилиндре двигателя, газ получил от нагревателя количество теплоты, равное 30кДж , при этом его внутренняя энергия увеличилась на 20кДж . какую работу в результате этого совершил газ? О...

Помогите пожалуйста. находясь в цилиндре двигателя, газ получил от нагревателя количество теплоты, равное 30кДж , при этом его внутренняя энергия увеличилась на 20кДж . какую работу в результате этого совершил газ? Ответ запиши в кДж.