Помогите пожалуйста написать 4 вредных и 4 полезных растений. По кубановедению.

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Помогите пожалуйста написать 4 вредных и 4 полезных растений. По кубановедению.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
не надо то. В школу завтра(((((((
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