Помогите пожалуйста написать небольшое сочинения описания ночного сада

Ночной сад Когда в саду ночь пролетает маленький ветерок! Если пройти ночью по саду, то мы почувствуем очень свежий воздух,запах деревьев. Если в саду есть какая либо подсветка то будет очень красиво! Ночной сад очень тихий и спокойный, туда многие ходят гулять по вечерам и дышут свежим воздухом. Ночной сад великолепен,если в нем все чисто убрано, и каждый раз все полеваеться!