Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ о том ка какого жить далеко от семьи или легко ли жить вдали от семьи !! Пожалуйста прошу помогите

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Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ о том ка какого жить далеко от семьи или легко ли жить вдали от семьи !! Пожалуйста прошу помогите
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Гость:
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