Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ о том ка какого жить далеко от семьи или легко ли жить вдали от семьи !! Пожалуйста прошу помогите

Разное

Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ о том ка какого жить далеко от семьи или легко ли жить вдали от семьи !! Пожалуйста прошу помогите

Автор: Гость