Помогите пожалуйста написать описание картины С.Баулина "Храм Покрова на Нерли"

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Храм Покрова на Нерли занимает не последнее место среди храмов России. Эта церковь построена и названа в честь праздника Святой Покровы. Многих художников она не оставила равнодушными, и теперь она красуется на картине С. Баулина. Именно на его полотне церковь Покрова показана вблизи, крупным планом. На ней видны мельчайшие детали и, присмотревшись, можно заметить красивую резьбу, которой украшено здание. Сам храм необычной формы, большой квадрат, из сердца которого в небо стремится купол. Художник прекрасно описал место,где стоит храм. Говорят, что его указал сам князь Боголюбский. Небольшой холмик посреди реки Нерль, а потом бескрайние просторы зеленых лугов переходящих вдали в небо. Холм был насыпан специально, так как весной река разливается широким половодьем. На этом полотне С. Баулин изобразил хмурый день. Небо темно-синего, даже серого цвета. Тяжелые и густые тучи закрыли солнце. На этом темном фоне, церковь кажется еще светлее и ярче, как лучик света в темноте. Так она символизирует святыню добра и света. Автор хочет нам показать, что какая бы ни была погода или настроение храм всегда примет и покажет все хорошее и прекрасное в любой ситуации.