Помогите пожалуйста написать шутки, используя косвенную речь.

Помогите пожалуйста написать шутки, используя косвенную речь.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Лалашпалпшщазвззвдадпдддпдажрлашашщашашашаопогпшп
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