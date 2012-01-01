Помогите пожалуйста написать сочинение ,,если бы сейчас были каникулы"

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Помогите пожалуйста написать сочинение ,,если бы сейчас были каникулы"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если бы сейчас были каникулы, я бы сразу вышел погулять с друзьями. Пошёл бы купатся на море.
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