Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Можно ли судить победителей?",привлкая примеры из литературы. ОЧЕНЬ СРОЧНО! В ГОЛОВУ НИЧЕГО НЕ ЛЕЗЕТ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ

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Каждая маленькая победа над самим собой даёт большую надежду в собственные силы! Тактика победителя — убедить врага в том, что он делает всё правильно. Если ты ненавидишь — значит тебя победили (Конфуций). Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Все победы начинаются с победы над самим собой. Никакая победа не принесёт столько, сколько может отнять одно поражение. Нужно и можно ли судить победителей? Одинаковы ли на вкус поражение и победа? Сложно признать поражение, когда так близок к победе. Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна. Согласны ли вы с высказыванием «Победа... поражение... эти высокие слова лишены всякого смысла».